Командир бригады ВСУ «обмыл» орден обстрелом Донецка

Командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отметил» награждение себя орденом Богдана Хмельницкого первой степени обстрелом Донецка. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Задача на обстрел была поставлена лично командиром 72-й бригады полковником [Андреем] Соколовым. Он, таким образом, решил "отметить" подписание указа [президента Украины Петра] Порошенко о своем награждении орденом Богдана Хмельницкого первой степени», — рассказал Басурин.

По словам представителя ополчения, в ближайшем окружении комбрига утверждали, что приказ о нанесении огневого удара по городу полковник сопроводил фразой: «Давайте ударим по землячкам и пойдем отужинаем, и обмоем орден».

Порошенко посещал расположение 72-й бригады, развернутой в Донбассе, 22 октября во время своего визита в регион.

Ранее 23 октября командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») Владислав Литвин заявил, что в ВСУ формируются штурмовые подразделения для зачистки Донбасса.

9 октября депутат Верховной Рады, руководитель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош высказал мнение, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.