Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса

Вооруженные силы Украины готовятся к наступательным действиям и зачистке Донбасса. Об этом в интервью порталу «Апостроф» сказал командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») Владислав Литвин (позывной Черный).

«Я вижу, что сейчас в механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты. Идет накачка на зачистку, определенная специализация. Насколько это будет эффективно, уже зависит от того, какой будет командир. Потому что личность на войне много решает», — сказал Литвин.

Материалы по теме Введите войска! Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия

9 октября депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.

Неделей ранее Ярош заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку. В частности, он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.