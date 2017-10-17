Ярош призвал жителей городов Украины готовиться встречать российские войска

Депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош заявил, что гражданам страны следует раздать оружие для борьбы с якобы возможным вторжением российских войск. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф».

«Нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр (Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»), к примеру, враг, если по нему начнут лупашить из каждого окна. Десять раз любой генерал российский (да и не только российский) просчитает: ага, тут мы понесем такие потери, которые просто нельзя будет потом восполнить», — высказал мнение Ярош.

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По словам украинского парламентария, аналогичная тактика применялась во время конфликта на Северном Кавказе в 90-х. «В Грозном во время первой войны практически всем жителям города раздавали оружие», — заявил он. «Чеченцы бригады целые российские поуничтожали фактически полностью. Это лучший пример. Мне и покойный Иса Мунаев (уничтоженный ополченцами командир украинского батальона — прим. «Ленты.ру») говорил : "Дмитрий, втяните их в какой-то город. В Марик (Мариуполь — прим. «Ленты.ру») или куда-то. Пусть зайдут — вы их просто пощелкаете там всех"», — отметил Ярош.

Киев регулярно обвиняет Россию в неких агрессивных действиях и намерениях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Украинские политики постоянно делают заявления о якобы имеющихся намерениях РФ напасть на Украину. При этом даже украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны России. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

В феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».