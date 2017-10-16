В Киеве предложили использовать для развала России украинскую диаспору

Депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош заявил, что украинские спецслужбы должны способствовать развалу России, используя исламский фактор и украинскую диаспору. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник, 16 октября, интервью «Апострофу».

Парламентарий высказал мнение, что спецслужбы Украины должны «уделять очень большое внимание» попыткам развалить Россию. «Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору», — отметил Ярош.

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По его мнению, украинские специальные службы могут создать проблемы Москве. «Вот куда надо бюджетные деньги украинские вбрасывать — в наши спецслужбы. В Службу внешней разведки, в ГУР (Главное управление разведки — прим. «Ленты.ру») то же, в СБУ (Службу безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»). Чтобы они работали системно над этим. Россия должна была бы не нами заниматься, а своими внутренними проблемами», — добавил Ярош.

Также депутат Рады заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию.