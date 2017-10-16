Ярош помечтал о блицкриге по захвату Крыма украинской армией

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

По словам Яроша, попытка вооруженного захвата Крыма неизбежно натолкнется на противодействие российских вооруженных сил, поэтому операция должна быть масштабной и стремительной. «Наши танки поперли на Перекоп, авиация нанесла ракетные удары по базе Черноморского флота в Севастополе и так далее», — отметил он.

Украинский парламентарий добавил, что над возвращением полуострова под контроль Киева должны активно работать украинские спецслужбы. «Россия должна была бы не нами заниматься, а своими внутренними проблемами. Тогда бы нам было гораздо легче», — сказал Ярош.

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27 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что на границе между полуостровом и Украиной будет построено заграждение длиной 50 километров, призванное обеспечить безопасность российского региона. «В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма — ее очередной этап», — отметили в управлении.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.