Раскрыта главная причина смерти миллионов человек

Загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия. К такому выводу пришли специалисты из США, опубликовавшие доклад в медицинском журнале Lancet. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Согласно результатам исследования, в 2015 году каждая шестая преждевременная смерть (это около девяти миллионов человек) случилась в результате токсического воздействия. Это лишь приблизительная оценка, а реальный показатель, по мнению экспертов, должен быть гораздо больше, поскольку не все страны имеют развитую систему мониторинга и не все ядовитые химические вещества отслеживаются в окружающей среде.

Наиболее опасными регионами являются Африка и Азия, а Индия возглавляет список стран, в которых больше всего людей (около 2,5 миллиона человек) умирают от загрязнения воды и воздуха. На втором месте находится Китай, где от неблагоприятной экологической ситуации гибнут 1,8 миллиона человек. Лидерами также являются Бангладеш, Пакистан, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.

По оценке специалистов, число умерших от загрязнения в полтора раз выше, чем количество смертей от курения; в три раза выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии; в 15 раз выше, чем от войн и насилия.