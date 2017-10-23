Пассажиры выжили после падения автобуса с 9-метрового моста в Башкирии

На 1378 километре трассы Самара — Уфа — Челябинск в Благоварском районе республики Башкортостан произошла авария. Микроавтобус Toyota Hiace выехал на встречную полосу, пробил ограждение и упал с моста. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает Ufa1.ru.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пассажирский автобус, в котором ехало пять человек, упал с моста, высотой девять метров», — сообщили изданию в ГИБДД по республике.

За рулем находился 23-летний житель Татарстана. В результате аварии три человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об их состоянии не сообщается.

Ранее, 22 октября в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.