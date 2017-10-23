В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек

В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области пострадали 17 человек, в том числе один ребенок. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как уточнили агентству в региональном УГИБДД, авария произошла накануне поздно вечером на 90-м километре автодороги «Нарва» в Волосовском районе. «Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом "Мерседес", совершил столкновение с автомобилем "Форд", после чего оба транспортных средства улетели в кювет», — пояснили в полиции.

Для ликвидации последствий ДТП на место была направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Причины аварии пока не уточняются. При этом, как отмечает ТАСС, вечером в воскресенье в Петербурге и области выпал первый снег.

В воскресенье стало известно, что в Ярославской области на 187-м километре федеральной автодороги «Холмогоры» автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Локомотив-2008», столкнулся с двумя автомобилями. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, из них 21 ребенок. В результате пассажиры не пострадали, водителю оказали медицинскую помощь на месте ДТП.