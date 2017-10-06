Уточнено число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В аварии автобуса в Коломенском районе Московской области погибли пять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова в пятницу, 6 октября.

25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причиной аварии стали, вероятно, сложные погодные условия, из-за которых водитель не справился с управлением.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Автобус, следовавший по маршруту Москва — Озеры, опрокинулся на дороге днем 6 октября. В машине находилось 39 человек.