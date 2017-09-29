Пассажирский автобус перевернулся вблизи Керченской переправы в Крыму

Пассажирский автобус перевернулся недалеко от Керченской переправы в Крыму, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, 29 сентября.

Начальник пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашева подтвердила РИА Новости информацию об аварии. «По предварительным данным, опрокидывание произошло в результате ДТП на трассе в Ленинском районе недалеко от Керчи. Оказывается помощь пострадавшим, пострадало, предварительно, шесть человек», — сказала она.

В то же время в экстренных службах ТАСС сообщили, что госпитализированы 13 человек. «По предварительным данным, состояние восьми из них тяжелое», — рассказал источник агентства. Всего в автобусе находились 43 человека.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего и причины аварии устанавливаются.

Ранее, 23 августа, около 20 человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей с пассажирским автобусом в Миллеровском районе Ростовской области. Несколько из пострадавших попали в реанимацию. Автобус следовал из Ставрополя в Москву.