Составлена карта легальной и нелегальной проституции в Европе

Чешский картограф Якуб Марьян (Jakub Marian) обозначил на карте Европы места, где разрешена и запрещена проституция. Он также отметил максимальное наказание за занятия продажным сексом и пояснил, кого оно ждет — работников индустрии или клиентов. Об этом в понедельник, 23 октября, пишет Indy.com.

На карте, к примеру, видно, что в странах Восточной Европы карают только секс-работниц, не трогая клиентов.

Во многих странах, включая Великобританию (кроме Северной Ирландии), Испанию и Италию, проституция легализована, но не регулируется, а бордели все же противозаконны.

В других, например Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии и Турции, древнейшая профессия разрешена и контролируется властями.

В государствах, обозначенных зеленым цветом, секс-работницы могут официально зарегистрироваться как самозанятые специалисты, а бордели функционируют как любой другой бизнес.

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По словам Марьяна, строгий контроль над публичными домами в Турции и Греции вынуждает многих проституток трудиться нелегально.