В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Симферополе пройдет массовый историко-культурный квест на скорость и знания истории России и Крыма. Об этом сообщает Туристический портал Республики Крым.

Принять участие в игре могут бесплатно все желающие, пройдя регистрацию. Призы будут выданы всем участникам игры. Мероприятие пройдет в центральной части города в следующих локациях: Екатерининский сад, гостиница «Украина», улица Пушкинская, Семинарский сквер. Задания будут считываться при помощи QR-кода.

«Всего будет 17 станций с заданиями на знание истории праздника, общей истории России и истории Крыма. Чтобы уровнять шансы команд, задания больше на эрудицию, чем на энциклопедические знания. Тройка команд-победителей получат ценные призы, например, отдых всей команды в SPA-отеле с ночевкой, а поощрительные подарки предусмотрены для всех участников», — отметила заместитель председателя крымского подразделения Российского союза молодежи Александра Голубова.