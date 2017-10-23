Американская компания сняла в рекламе дебош сибирских сноубордистов

Американская компания Vans, производящая спортивную уличную одежду и обувь, сняла рекламную кампанию о сибирских сноубордистах, которые покоряют заснеженные улицы городов России. Ролик опубликован на YouTube-канале бренда в понедельник, 23 октября.

В ролике спортсмены выполняют трюки на городских перилах, крышах и в парках, а также веселятся, разъезжают в полицейском автомобиле, бегают и смеются.

Vans — американская компания со штаб-квартирой в Сайпрессе (штат Калифорния), с середины 1960-х годов производит обувь, одежду и аксессуары для занятий спортом. Большой популярностью этот бренд пользуется среди скейтбордистов и представителей контркультуры. Компания является спонсором фестиваля Warped Tour, посвященного музыке и экстремальным видам спорта.