Интернет и СМИ
 

Частных инвесторов научат заключать сделки со стартапами

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Инвестиционная площадка StartTrack проведет 3-дневный мастер-класс «Как заключить венчурную сделку», где участники научатся эффективно инвестировать в стартапы на различных стадиях развития. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие пройдет в Москве с 30 октября по 3 ноября. 11 представителей венчурных фондов, аналитиков и юристов расскажут, как анализировать ключевые метрики компаний, оформлять документы и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают о реальном опыте успешных и провальных инвестиционных сделок. Также будет рассмотрено несколько инструментов для инвестирования в стартапы, компании малого и среднего бизнеса — приобретение акций, облигаций и долей, инвестиции по договору займа.

Хедлайнером мероприятия выступит партнер венчурного фонда CABRA.VC Алексей Алексанов, который расскажет о собственном опыте инвестиций. «За 18 месяцев наш фонд вложил более 10 миллионов долларов в «Сделано», Bright Box, TicketsCloud, Welltory и другие стартапы. Мы общаемся с большим количеством предпринимателей и частных инвесторов, знаем какие проблемы возникают у обеих стороны при заключении сделок. Инвесторы соглашаются на завышенную оценку, недостаточно тщательно проверяют акционерные соглашения и уставы компаний, совершают ошибки при анализе команды и фокуса стартапа. Понимание этих и других вопросов приходит с первым опытом, который часто оказывается негативным. Мы хотим разобрать кейсы провальных инвестиций и помочь инвесторам совершать меньше ошибок», — отметил Алексанов.

Также в мероприятии примут участие представители международного венчурного фонда Maxfield Capital, венчурного фонда The Untitled VC, руководители компаний в сфере HR и корпоративного права. По данным StartTrack, за полтора года мастер-класс посетили более 170 человек — частные инвесторы, гендиректоры, топ-менеджеры «Сбербанка», «ВТБ24», «Газпромбанка», представители инвестиционных компаний. Участники мастер-класса успешно вложили в стартапы и компании малого и среднего бизнеса более 300 млн рублей.

Мероприятие пройдет при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.

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