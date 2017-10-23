Трамп обвинил вдову убитого солдата во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил вдову погибшего в Нигере американского солдата во лжи. Об этом сообщает CNN.

«У меня был очень уважительный разговор со вдовой сержанта Дэвида Джонсона, я произнес его имя правильно с самого начала, без запинок!» — написал он в Twitter.

Ранее 23 октября Мешиа Джонсон выступила в эфире утреннего шоу Good Morning America и заявила: президент, когда звонил ей выразить соболезнования, запнулся при произнесении имени погибшего супруга — видимо, он знал его только потому, что в тот момент перед ним лежал доклад.

«Разговор заставил меня плакать, я очень разозлилась из-за его тона», — пожаловалась Джонсон. Звонок в доме погибшего сержанта Дэвида Джонсона раздался во вторник, 17 октября. Президент говорил с его вдовой. Беседа длилась пять минут, и глава государства сказал в том числе следующее: «Он знал, на что шел. Но все равно, когда происходит такое, очень больно». Тогда эти слова вызвали осуждение многих американцев.

Дэвид Джонсон погиб в Нигере 5 октября. Тогда на отряд напали, предположительно, боевики ячейки террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), действующей в Нигере и Мали. Во время обстрела погибли также пять солдат армии Нигера.

17 октября стало известно, что американке на борту самолета авиакомпании Delta запретили петь гимн, чтобы отдать дань памяти погибшему в Нигере сослуживцу Джонсона Дастину Райту — его тело перевозили этим бортом. По словам стюардесс, пение гимна могло бы оскорбить жителей других стран. Позже стало известно, что против пения гимна были родственники погибшего, летевшего этим рейсом.