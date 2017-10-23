Названы худшие сериалы осени

Портал Business Insider составил рейтинг худших сериалов, вышедших осенью 2017 года. Список опубликован в понедельник, 23 октября.

«Вы наверное заметили, что этот год — особенно слабый в плане осеннего телевидения», — написали авторы списка, насчитывающего шесть позиций.

Лидером антитопа стал супергеройский проект «Сверхлюди» канала ABC. Премьера первого сезона состоялась 29 сентября. Ресурс назвал сериал худшей адаптацией комиксов Marvel в истории.

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На втором месте — драма «Коллективный разум» канала CBS. Первый эпизод вышел в эфир 1 октября. Завершает тройку фантастическое шоу Сета Макфарлейна «Орвилл», которое стало пародией на «Стар Трек». Премьера состоялась 10 сентября на канале FOX.

Четвертую строчку занял «Хороший доктор» — ремейк одноименного корейского сериала. Проект стартовал 25 сентября на телеканале ABC. На пятом месте — мелодрама «Династия» канала The CW, первый эпизод показали 11 октября.

Последним среди худших оказался спин-офф сериала «Теория Большого взрыва» под названием «Детство Шелдона» (другой перевод — «Юный Шелдон»). Премьера состоялась 25 сентября.