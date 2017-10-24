Дизайнер создал алфавит в стиле компаний по производству гаджетов

Графический дизайнер из Рио-де-Жанейро Винисиус Араухо создал алфавит в стиле известных брендов по производству устройств. Фотографии опубликованы на платформе Behance.

Все буквы выполнены будто из деформированных гаджетов и совпадают с первой буквой названия компании. Так, буква А выполнена в стиле старых компьютеров Apple, буква B — в виде наушников Beats, а C — в стиле винтажного фотоаппарата-мыльницы Canon. Список замыкает фирма Zenith. При этом все буквы выдержаны в классическом стиле Helvetica.

Фото: VA Designer / behance.net 1 /5

Среди других брендов — Epson, Kodak, LG, Motorola, Sony, Nintendo.

12 октября были названы любимые бренды современных подростков. Опрос проводился среди 10 тысяч молодых людей по всему миру. Самой популярной маркой одежды оказался Nike, за него проголосовали 23 процента опрошенных. На втором месте оказался American Eagle Outfitters (11 процентов), на третьем — adidas (4 процента).