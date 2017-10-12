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Названы любимые бренды подростков

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Любимым брендом одежды среди подростков оказался Nike. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает портал Seekingalpha.

Опрос проводился среди десяти тысяч молодых людей по всему миру. За Nike проголосовало 23 процента опрошенных. На втором месте оказался American Eagle Outfitters (11 процентов), на третьем — adidas (четыре процента).

На вопрос о любимом бренде сумок большинство назвало Michael Kors (31 процент респондентов) и Kate Spade (16 процентов). При этом обувь 46 процентов подростков также предпочитают покупать в магазинах Nike, а Vans выбирают 12 процентов.

На обед и перекус молодые люди больше всего любят ходить в рестораны и кофейни Starbucks (11 процентов), Chick-fil-A (десять процентов) и McDonald's (пять процентов), а самой популярной социальной сетью стал Snapchat.

Среди платформ для просмотра роликов, сериалов и фильмов в лидерах оказались американская компания Netflix и хостинг YouTube.

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