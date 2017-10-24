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Похищены снятые во время операций по увеличению гениталий фото знаменитостей

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Члены хакерской группировки The Dark Overlord похитили личные данные и фотографии знаменитостей с серверов ведущей британской клиники London Bridge Plastic Surgery (LBPS). Об этом сообщает The Daily Beast.

По словам представителя The Dark Overlord, группировка завладела частными снимками с помощью взломанного аккаунта электронной почты LBPS. Хакеры утверждают, что у них в руках оказались личная информация и фотографии знаменитостей, запечатленных во время различных операций.

«У нас терабайт этого дерьма: база данных, имена — вообще все. Здесь даже есть представители королевской семьи», — заявили киберпреступники, заверив, что среди фотографий есть снимки, сделанные во время операций по увеличению и изменению формы груди, а также гениталий.

Отмечается, что в редакцию The Daily Beast поступило несколько фотографий с операционных столов LBPS. Как отмечают журналисты, все снимки были присланы с электронного адреса клиники и носят частный характер.

В LBPS подтвердили, что их серверы подверглись хакерской атаке, а информация о пациентах были украдены. «Сейчас наши специалисты пытаются установить, какие именно данные были похищены. Мы уже проинформировали полицию. Они уже начали расследование», — заявили в клинике.

Члены The Dark Overlord не выдвигают никаких требований, но угрожают, что снимки в скором времени появятся в сети в свободном доступе.

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