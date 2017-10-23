Хакеры одурачили клиентов похоронного бюро

Хакеры завладели учетной записью электронной почты похоронного бюро Griffin Funeral Home в американском штате Луизиана и разослали клиентам мошеннические письма с требованием денежных переводов. Об этом сообщает Bleeping Computer.

От имени владелицы Гленды Гриффин (Glenda Griffin) злоумышленники просили отправить 2400 долларов на украинский банковский счет. Взломщики сопроводили письма рассказом о том, что женщина была в отпуске в Европе, где ее двоюродный брат попал аварию и теперь нуждается в срочной медицинской помощи.

Мошенничество было хорошо спланировано: злоумышленники досконально изучили историю компании и семьи ее владельцев. Однако их выдало то, что они забыли скопировать полную электронную подпись Гленды. Сотрудники похоронного бюро обнаружили отправленные без нее письма и поняли, что аккаунт взломали.

Материалы по теме Судебная «Тройка» Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить

Они изменили пароль учетной записи, но хакеры продолжили атаку. После четвертой смены пароля владельцев аккаунта заблокировали. Griffin Funeral Home обратилась за помощью к компании Yahoo, где был зарегистрирован ящик, но не получили ответа. Они также подали жалобу в местную полицию.

Бюро пришлось изменить официальный адрес электронной почты. Теперь компания информирует клиентов о том, чтобы они игнорировали последние сообщения.

Сотрудник Griffin Funeral Home намекнул на возможный источник утечки данных. Выступив перед местными СМИ, он порекомендовал компаниям менять все пароли, как только увольняется кто-то из сотрудников.