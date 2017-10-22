Сайты испанского правительства подверглись хакерской атаке

Хакеры из группировки Anonymous заявили о начале операции «Свободная Каталония» и атаковали несколько сайтов испанского правительства. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Самым первым кибернападению подвергся сайт Конституционного суда королевства, в течение суток он был практически недоступен. За ним последовали порталы министерства экономики, ведомства развития и юстиции, а также портал Народной партии Испании.

Как отмечается, к полудню 22 октября сайты вновь заработали.

Газета отмечает, что еще 24 сентября группировка Anonymous разместила видео, в котором рассказала, почему поддерживает Каталонию.

21 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией.

После этого решения около 450 тысяч каталонцев вышли на спонтанную демонстрацию в Барселоне.

Плебисцит о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.