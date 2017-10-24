Найдена самая кошмарная тыква для Хеллоуина

Пользователь развлекательного портала Reddit под ником fordr015 смастерил самую страшную тыкву, которую только мог себе вообразить. Результат творчества он представил на суд посетителей сайта.

fordr015 вырезал на тыкве батарею гаджета, в которой осталось только два процента заряда. Пользователи Reddit согласились с тем, что тревожнее двух процентов зарядки нет ничего на свете.

«Хуже всего то, что он (заряд— прим. «Ленты.ру») просто дразнит вас, когда становится настолько низким, что заставляет вас думать, будто он сядет в любую секунду, но на самом деле почти всегда держится еще 10 минут», — поделился Cm0002.

«Или когда он говорит, что осталось еще десять процентов, и ты такой: "Хорошо, как раз закончу это ...". И он отключается преждевременно», — пишет thehouseofjohndeaf.

Пользователи поделились своими кошмарами, связанными со страхом остаться без зарядки мобильного телефона. «Я думал, что это кошмар, но когда я проснулся сегодня утром, мой мрачный сон сбылся: розетка была отключена все время (пока владелец телефона думал, что он заряжался — прим. «Ленты.ру»)...», — с ужасом вспоминает Cnguyen599.

Пост с фотографией «самой кошмарной тыквы» вызвал фурор на Reddit. Его увидели больше миллиона посетителей, за день под записью появилось свыше тысячи вариантов со страшными историями про разрядившийся телефон.