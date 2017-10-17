В сети составили список самых сокровенных секретов

Пользователь Reddit с ником gigalord14 предложил посетителям портала поделиться самыми сокровенными секретами, раскрыть которые они готовы только анонимно. Посетителям сайта настолько понравилась эта идея, что они опубликовали сотни историй.

Например, пользователь с ником xanthicduck признался, что он бездомный, которому завтра предстоит собеседование. Он отметил, что он чертовски напуган, ведь ему очень нужна работа. «Я в отчаянии» — подытожил мужчина.

Форум также взбудоражило сообщение alien survivor о том, что его бывшая жена спала с мужем своей сестры в канун нового 1998 года. После комментариев пользователей, желавших узнать подробности, пост был обновлен. Автор уточнил, что семья была в курсе произошедшего, а бывшая супруга утверждала, будто это было изнасилование. «Сумасшедшее дерьмо» — заключил автор.

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Вдохновившись признаниями посетителей Reddit, MemeAgent рассказал, что виновен в умственной отсталости своего двоюродного брата, который в детстве ударился головой об ветку, которую пользователь установил поперек дороги. «Теперь на каждое Рождество я наблюдаю, как тетя кормит с ложки моего брата, сидящего в инвалидном кресле. Я не знаю, помнит ли он меня. Но меня это преследует» — закончил рассказ MemeAgent.

Пользователи Reddit уже составляли списки самых странных и отвратительных вещей, случавшихся во время свадеб. Пьяные разборки, драки и неуместные признания оказались наиболее распространенными опасностями, которые могут подстерегать участников свадебных торжеств.