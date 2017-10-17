Интернет и СМИ
 

В сети составили список самых сокровенных секретов

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователь Reddit с ником gigalord14 предложил посетителям портала поделиться самыми сокровенными секретами, раскрыть которые они готовы только анонимно. Посетителям сайта настолько понравилась эта идея, что они опубликовали сотни историй.

Например, пользователь с ником xanthicduck признался, что он бездомный, которому завтра предстоит собеседование. Он отметил, что он чертовски напуган, ведь ему очень нужна работа. «Я в отчаянии» — подытожил мужчина.

Форум также взбудоражило сообщение alien survivor о том, что его бывшая жена спала с мужем своей сестры в канун нового 1998 года. После комментариев пользователей, желавших узнать подробности, пост был обновлен. Автор уточнил, что семья была в курсе произошедшего, а бывшая супруга утверждала, будто это было изнасилование. «Сумасшедшее дерьмо» — заключил автор.

Вдохновившись признаниями посетителей Reddit, MemeAgent рассказал, что виновен в умственной отсталости своего двоюродного брата, который в детстве ударился головой об ветку, которую пользователь установил поперек дороги. «Теперь на каждое Рождество я наблюдаю, как тетя кормит с ложки моего брата, сидящего в инвалидном кресле. Я не знаю, помнит ли он меня. Но меня это преследует» — закончил рассказ MemeAgent.

Пользователи Reddit уже составляли списки самых странных и отвратительных вещей, случавшихся во время свадеб. Пьяные разборки, драки и неуместные признания оказались наиболее распространенными опасностями, которые могут подстерегать участников свадебных торжеств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые жуткие запросы в Google
В сети отыскали родственницу Упоротого лиса в образе черепахи с отвисшей грудью
Найдено хранилище самых «отвратительных» фотографий в интернете
Последние новости
Лидер британских неонацистов оказался евреем и геем
Омский пенсионер припас для себя 13 коробок боярышника и сотни литров спирта
В сети составили список самых сокровенных секретов
Звезда «Клуба "Завтрак"» рассказала об унижениях на съемках и ношении ошейника
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Москвич сдал полиции сына-убийцу
Двое парней избили водителя скорой помощи в Подмосковье  
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0315 октября

Тонкости вагинаномики

Каким будет секс будущего
06:40Сегодня

Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию

16:5717 октября

Силовики рассказали о пособниках среди блогеров

22:4817 октября

Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира

Интернет и СМИ00:02 7 октября

Руки прочь

Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
06:4017 октября

Порносайт заступился за затравленную модель с волосатыми ногами

08:05Сегодня

Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора

17:3017 октября

Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина

Интернет и СМИ00:0512 сентября

Кухня зашквара

Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
22:5516 октября

Познер пожурил Дудя за мат и желание угодить толпе

00:01Сегодня

Взошедшее над Лондоном кровавое солнце приняли за предвестие апокалипсиса

14:0817 октября

Создан инструмент для борьбы с порноместью

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Омский пенсионер припас для себя 13 коробок боярышника и сотни литров спирта
Двое парней избили водителя скорой помощи в Подмосковье
«У нас *****!»
Почему в Москве едва не закрыли театр за день до открытия
Петербуржец разбился при попытке спуститься по простыням из чужой квартиры
Власти Подмосковья отчитались о готовности аварийных служб ЖКХ к зиме
Какие люди!
Истории успеха участников церемонии открытия XIX Фестиваля молодежи и студентов
Все материалы
Мир
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Великобритания столкнулась с беспрецедентным террористическим наступлением
Лидер британских неонацистов оказался евреем и геем
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Дети второго сорта
Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
Охрану Порошенко усилили
У стен Верховной Рады появилась полевая кухня и первая баррикада
Украинские силовики отказались сносить палаточный лагерь у здания Рады
Митингующие в Киеве разбили палатки у здания Рады
Хватавшему Яценюка за пах депутату Рады подбили глаз
Киевский хирург отказался оперировать пациентку из-за жалоб на «укропов»
Все материалы
Экономика
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
В аэропорту Домодедово открестились от нелегалов и экстремистской литературы
Раскрыто число потенциальных банкротов в России
Таможня выявила фейковую таможню
Сеульская прокуратура заинтересовалась мясом в гамбургерах из Happy Meal
Все материалы
Силовые структуры
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Пятерых чеченцев заподозрили в подпольном производстве оружия для террористов
Генпрокуратура определила нового обладателя миллиардов полковника Захарченко
Московский таксист травил клиентов минералкой с психоделиками
Следователи завели дело из-за забытой врачами внутри пациентки салфетки
Все материалы
Наука и техника
Львовский погром, 1941Нашинковали
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Секс оказался способом продления жизни
Определена вредная для здоровья продолжительность тренировок
Названа смертельная опасность переливания крови
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику
Капитан «Спартака» раскрыл секрет «идеальной» победы над «Севильей»
Женатый футболист «Спартака» поведал об отдыхе в стриптиз-клубах
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Все материалы
Культура
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Звезда «Клуба "Завтрак"» рассказала об унижениях на съемках и ношении ошейника
Брата Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах за приглашения на ужин
Врачи назвали состояние Кокшенова тяжелым
Суд Парижа отправил Павленского в психбольницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира
Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора
Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина
Взошедшее над Лондоном кровавое солнце приняли за предвестие апокалипсиса
Все материалы
Ценности
Мехом кверху
Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей
Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли
Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом
Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок
Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
Подразделение Volvo сделало 600-сильное купе из карбона
Названы рублевые цены на обновленный Land Cruiser Prado
Все материалы
Технология обмана
Продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы