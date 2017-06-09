«Верните мой 2007-й»

В среду, 7 мая, российские пользователи Facebook устроили флешмоб, составив список современных слов, которые никто не понял бы в 2007 году. Среди предложенных вариантов оказались «Скриптонит у Дудя», «Тьфу на тебя» и «Вейпер хуже блогера». «Лента.ру» пошла дальше и подготовила краткий глоссарий из модных фраз, слов и выражений, которые поставили бы в тупик человека из 2007 года.

Интернет

Мем (англ. meme) — несмотря на то что термин был определен еще в 1976 году, в 2007-м никто даже не догадывался о его истинном значении. И это понятно: откуда человеку, который впервые услышал о «ВКонтакте», знать наименование этой ценной единицы культурной информации?

В отличие от славных нулевых, сегодня мемы появляются и исчезают с космической скоростью. И это неудивительно, ведь их генерируют не только пользователи анонимных чатов и имиджбордов, но и видные деятели культуры, бизнесмены и политики.

Только за 2016 год в сети появились терабайты роликов, картинок и гифок, посвященных президентской гонке в США. А ее победитель республиканец Дональд Трамп превратился в неугасающий мем: каждое его неаккуратное слово или действие становится предметом безжалостного народного творчества. Не отстают от зарубежных коллег и российские политики, которые подарили пользователям сети такие бессмертные мемы, как «Блэд Навэльный» и «Денег нет, но вы держитесь».

Дизлайк не глядя (англ. dislike) — мода на хейт пошла с YouTube, где у пользователей впервые появилась возможность безнаказанно демонстрировать негативное отношение к тому или иному блогеру. К слову, анонимность современного интернета позволяет малолетним хейтерам выписывать разгромную рецензию без предварительного ознакомления с контентом. Они наобум лепят «палец вниз», авторитетно аргументируя свою позицию фразой «Дизлайк не глядя».

Баттхерт (англ. butthurt) — психоэмоциональное состояние, образно вызывающее у человека жжение в пятой точке. Обычное подобные симптомы проявляются у людей, оказавшихся под воздействием троллинга или кибербуллинга.

Тем не менее баттхерт может возникать и у пользователей, сталкивающихся с контентом низкого качества или высказываниями, идущими вразрез с их мироощущением. В Рунете существует сразу несколько синонимов баттхерта, в том числе «попоболь», «пуканелло», «бомбалейро», «бугурт», «Будапешт» и даже «Батрудинов».

Хайп (англ. hype) — современное обозначение информационного шума вокруг определенного человека или события, своеобразный синоним славы и общественного признания. Грубо говоря, фразу «Вот это он хайпанул» можно смело перевести как «Добился популярности» или «Стал известным».

Термин глубоко укрепился в российском сегменте сети после выхода трека «Хайпим» отечественного рэп-исполнителя Yanix.

Стример (англ. stream) — обозначение геймеров и киберспортсменов, сутками напролет сидящих перед включенной камерой и играющих в видеоигры. Бессмысленное, на первый взгляд, занятие привлекает множество зрителей, готовых по первому зову пожертвовать любимому стримеру сотни тысяч рублей.

Именно поэтому в 2017 году компьютерные игры — это не просто официально признанный вид спорта, а самая настоящая работа, доступная любому школьнику с мало-мальски мощным «железом». К тому же стримами увлекаются популярные видеоблогеры, во время прямых трансляций выпрашивающие у доверчивой аудитории лишний рубль.

Русский рэп

Versus Battle (англ. versus battle) — самая популярная в сети баттл-рэп-площадка (3,1 миллиона подписчиков), которую в сентябре 2013 года запустил Александр «Ресторатор» Тимарцев. Если в 2007 году все проблемы решались с помощью кулаков, то в 2017 году физической силе предпочитают поэтическое состязание.

Изначально в Versus Battle должны были участвовать исключительно представители российской рэп-культуры, но с 2016 года там плотно обосновались блогеры и даже представители российского шоу-бизнеса. Теперь медийные личности постоянно вызывают друг друга на баттл, чтобы решить тот или иной конфликт. Приглашение на Versus получали скандально известный актер Алексей Панин, популярный ведущий Андрей Малахов и даже рэпер Тимати.

Гострайтер (англ. ghost) — человек, анонимно занимающийся написание текстов для бездарных рэперов или участников Versus Battle. Как правило, в своих раундах многие баттл-МС обвиняют друг друга в использовании услуг гострайтеров. Порой получается, что на Versus гострайтер обвиняет гострайтера в найме гострайтера.

Скр-скр-скр (англ. skr) — популярное у западной молодежи выражение, обозначающее крайнее пренебрежение к неудачному или нелепому предложению. В России получила популярность благодаря треку Black Siemens эпатажного клауд-рэпера Pharaoh. Отечественные слушатели считают «скр-скр-скр» звуком стирающихся об асфальт покрышек, скрежетом ножа по ребрам или ложки, которой скребут по дну кастрюли с амфетамином.

Pharaoh привнес в рэп-культуру и другие выражения, прочно засевшие в головах подрастающих любителей клауда. Среди них: мертвые найки (убитые кроссовки), неистовый блант (мощный косяк с каннабисом), сквирт шампанского (выдуманный сорт марихуаны), зиплок (пакетик для переноски наркотиков) и трэп-хата (место для клауд-тусовок с вашими друзьями хоумиз).

Байтер (англ. bite) — исполнитель, намеренно паразитирующий на творчестве других музыкантов. Он ворует чужие тексты, образы, подачу и мелодику, а затем использует их в своих треках. Как нетрудно догадаться, больше всего байтеров расплодилось в русском рэпе.

Их максимально жестко унижают на Versus Battle, где, по слухам, однажды было зафиксировано максимальное число байтеров на квадратный метр. Больше всех воровская слава коснулась некогда популярного рэпера Johnyboy и украинского гангста-рэпера Скруджи.

Оксимирон (англ. Oxxxymiron) — в миру Мирон Федоров, самый интеллектуальный и едва ли не самый популярный рэпер в России. По мнению многих любителей речитатива, каждый хип-хоп-исполнитель хочет быть похожим на Оксимирона или быть Оксимироном, а также нагло байтит стиль, образ и подачу Оксимирона.

Оксимирон известен громкими победами на Versus Battle и тем, что выпускает альбом раз в пять лет. После баттла с Оксимироном рэпер Johnyboy завершил музыкальную карьеру и пошел торговать кофе. В ноябре Оксимирон рассчитывает забить под завязку «Олимпийский».

Соцсети и мессенджеры

Стикеры в Telegram (англ. Telegram) — в отличие от 2007 года, когда люди еще пользовались SMS и только осваивали личку во «ВКонтакте», в 2017 году продвинутые пользователи вовсю переписываются в системах мгновенного обмена сообщениями или мессенджерах. Среди них Telegram, Viber и WhatsApp.

Особым шиком считается обмен стикерами — специальными картинками, с помощью которых пользователи выражают различные эмоции: грусть — печальным котенком с блином на морде, радость — улыбкой телезвезды Алексея Воробьева, гнев — мемом «Тьфу на тебя» с бизнесменом Алишером Усмановым.

Кек (англ. kek) — своеобразный аналог LOL (ржу не могу), пришедший в русский язык из Кореи. Дело в том, что в культовой стратегии StarCraft не была предусмотрена корейская раскладка. В результате несчастным азиатам приходилось выкручиваться и вместо стандартного «хе-хе-хе» писать «ке-ке-ке».

Свою роль сыграл и World of Warcraft. Разработчики создали искусственный языковой барьер, который переводил русский народный «лул» как «кек». По слухам, к популяризации выражения приложил свою зеленую лапу мультяшный огр Шрек, отзеркаленное изображение которого выглядело как «ке + ке ». На выходе и получился тот самый «кек».

Сториз (англ. stories) — так называемые моментальные истории, благодаря которым в свое время прославилось приложение Snapchat. С их помощью пользователь мог мгновенно делиться с друзьями фото- и видеоматериалами, которые автоматически удалялись спустя сутки. Идея приглянулась администрациям Instagram, WhatsApp, Facebook и «ВКонтакте», которые внезапно обзавелись собственными «историями», как две капли похожими на функционал Snapchat.

В начале июня своими Stories обзавелся даже Skype. Судя по всему, администрация приложения своевременно пытается угнаться за трендами, ведь самоуничтожающиеся ролики с шагающими ногами, селфи и видеоселфи — светлое будущее интернета.

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Луиджи на аву (англ. like) — своеобразное одобрение поста, картинки, ролика или гифки на стене товарища в социальной сети. Чтобы собрать побольше «сердечек», усердные пользователи активно спамят в комментариях у популярных пабликов и просят поставить им «Луиджи на аву» — то есть одобрить публикацию. Иногда вместо «луиджи» подрастающие юзеры используют такие слова, как «лайк», «лойс» или «лукас».

Также они заманивают других пользователей в личную переписку выражением «го в лс» и даже пытаются построить личные отношение с помощью фразы «го в сп».

Прямая трансляция (англ. broadcast) — крайне важные эфиры в соцсетях, с помощью которых блогеры и рэперы время от времени общаются с фанатами. Мода на прямые трансляции пришла в марте 2015 года, после выхода приложения Periscope с функцией потокового видеовещания. В скором времени, как и в случае с Snapchat, похожими возможностями обзавелись Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Причем именно в известной своей толерантностью соцсети Марка Цукерберга во время прямых трансляций неожиданно начали происходить избиения, убийства и самоубийства. В связи с этим в Facebook пообещали упростить процедуру подачи жалоб на прямые эфиры пользователей и наняли целую команду модераторов.

YouTube

Хаю-хай, с вами Ивангай (англ. hi) — стандартное приветствие самого популярного русскоговорящего YouTube-блогера Ивана Ивангая Рудского (более 11 миллионов подписчиков). Ивангай олицетворяет целое поколение доморощенных блогеров, ставших миллионерами благодаря кривляниям и пусканием слюней перед камерой.

Любопытно, что Рудской начинал свой «творческий путь» с летсплеев в Minecraft, а в итоге стал основоположником культуры переворачивания бутылок и поедания зефирок в России. Среди его верных последователей можно выделить бывшую девушку Марьяну Ро (пять миллионов подписчиков), ЯнГо (3,3 миллиона подписчиков) и дуэт HalBer (1,4 миллиона подписчиков).

Челлендж (англ. challenge) — модное среди обитателей YouTube словечко, прикрываясь которым они залезают в наполненные чипсами и кока-колой ванны, обдирают пятую точку об асфальт и запихивают в рот опарышей. Таким образом они выполняют так называемые «вызовы», которые им бросают жадные до зрелищ подписчики или коллеги по цеху. «Вызов принят», — произносит тонкий детский голосок, после чего автор ролика наряжается в мусорный мешок, ест муку и облизывает унитаз. Добро пожаловать в 2017 год.

Влог (англ. vlog) — одно из самых модных направлений «творчества» современных ютуберов. Заключается в том, чтобы постоянно таскать с собой камеру и фиксировать все, что происходит вокруг. Однако большинство блогеров отказываются следовать правилам грамотной съемки влога, так что перед несчастным зрителем постоянно болтается требующая внимания говорящая голова.

К типичным влогерам можно отнести таких обитателей YouTube, как «Дневник Хача» (два миллиона подписчиков) и «Счастливый кабан» (169 тысяч подписчиков).

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Батя в здании (англ. father) — фраза-мем, принадлежащая скандальному комику Юрию Хованскому, которая твердо обозначила начало полномасштабного вторжения блогеров в русский рэп. Эпидемия стартовала еще весной 2016 года, когда Хованский и его коллега Дмитрий Ларин померились рифмами и панчами на Versus Battle.

С тех пор у каждого уважающего себя блогера появился авторский видеоклип, а у некоторых даже вышел полноценный хип-хоп-альбом. По понятным причинам это не слишком понравилось настоящим поэтам улиц. «Я в культуре уже больше десяти лет и не могу смотреть на то, как какая-то выскочка загрязняет то, что мы годами делаем на совесть», — заявил рэпер Птаха, в феврале зачитавший трек в эфире детской передачи «С добрым утром, малыши».

Дружко (англ. friend) — единственная константа в Рунете. Популярный ведущий Сергей Дружко, известный по программе «Необъяснимо, но факт» и Druzhko Show на YouTube (2,6 миллиона подписчиков), буквально за месяц покорил зрителей своей харизмой, желанием разобраться в загадках Всемирной паутины и необычайно годным контентом. Его манера выражаться и хлесткие фразы навсегда остались в памяти как телезрителей из 2007 года, так и пользователей сети из 2017-го.