Под Лондоном нашли древнее кладбище мигрантов

Исследователи из Лондонского музея археологии проанализировали останки более трех тысяч человек, которые были обнаружили во время строительства железнодорожной системы Crossrail. Возраст скелетов, найденных около вокзала Ливерпуль-стрит, достигает 450 лет. По словам ученых, они принадлежали британским мигрантам, которые переехали в столицу из сельской местности ради заработка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Место захоронения ранее принадлежало Бетлемской королевской больнице (Бедламу) и использовалось в 1569-1739 годах. Многие из обнаруженных останков принадлежали молодым людям, которые искали работу и пытались создать семьи. Причинами преждевременной смерти были плохая гигиена, грязная вода, отсутствие санитарии и такие заболевания, как чума, сифилис и туберкулез.

Анализ налета на зубах одного из черепов показал, что люди использовали лекарственные растения для избавления от болезней. Например, были обнаружены следы огуречной травы, которая применялась для снятия воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.