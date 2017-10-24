Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора

Выплаты вдове погибшего в Сирии российского майора Сергея Бордова были произведены в полном объеме, заявили в пресс-службе Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», — сказали в министерстве.

В Минобороны заверили, что информация из статьи британского агентства Reuters о бедствующей вдове Бордова была тщательно проверена, и в ведомстве пришли к выводу, что журналисты исказили слова женщины ради клеветы. «"Оперативность" отдельных российских СМИ, слепо цитирующих любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой, без должной проверки и уточнения, вызывает лишь осуждение», — добавили в пресс-службе.