В Иране приговорен к смертной казни агент «Моссада»

Суд в Иране приговорил к смертной казни человека, признанного виновным в предоставлении информации Израилю, что привело к убийству нескольких высокопоставленных ученых-ядерщиков. Об этом сообщает Reuters.

«Этот человек провел несколько встреч с [агентами израильского разведывательного агентства] "Моссад" и предоставил им конфиденциальную информацию о военных и ядерных объектах Ирана в обмен на деньги и проживание в Швеции», — заявил прокурор Аббас Джафари Долатабади. Имя осужденного не сообщается.

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19 мая 2013 года сообщалось, что в Тегеране казнили двух иранских граждан, осужденных за шпионаж в пользу иностранных государств. Один из казненных был уличен в передаче разведданных Израилю, а другой — Соединенным Штатам.

Мохаммад Хейдари (Mohammad Heydari) и Коруш Ахмади (Koroush Ahmadi) были повешены. Хейдари, по данным иранских властей, неоднократно передавал «Моссаду» секретную информацию по вопросам безопасности, за что получал денежное вознаграждение, а Ахмади предоставлял Центральному разведывательному управлению США секретные сведения «на разные темы».