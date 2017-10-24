НАТО создаст два новых командования для противодействия России

НАТО намерено одобрить создание двух новых структурных подразделений для укрепления слабых сторон альянса в потенциальном конфликте с Россией. Об этом сообщает The Washington Free Beacon.

Рекомендации касаются создания управления логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении людей и материальных средств, а также новым управлением по защите морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов.

Министры обороны стран-участниц НАТО рассмотрят эти предложения на ежеквартальном совещании в ноябре.

3 октября командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия. «[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной», — заявил Ходжес.

Для решения проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, куда входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.