В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России

В НАТО отвергли обвинения СМИ в неспособности отразить гипотетический удар с востока. Об этом в субботу, 21 октября, ТАСС заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия», — подчеркнула она. Лунгеску отметила, что альянс усиливает коллективной обороны начиная со времен холодной войны.

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«Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил быстрого развертывания, основу которых составляет пятитысячный контингент сверхбыстрого реагирования. Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия», — добавила представитель организации.

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад альянса для внутреннего пользования сообщило, что в НАТО не готовы дать отпор России в случае ее нападения на позиции на восточном фланге.

В качестве причины называются логистические возможности альянса, которые не позволят своевременно отреагировать на потенциальную угрозу и совершить оперативную переброску войск. Отмечается, что необходимость в логистической системе отпала с окончанием холодной войны.