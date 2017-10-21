Мир
 

В НАТО признали неготовность дать отпор России

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Североатлантический альянс (НАТО) не готов дать отпор России в случае ее нападения на позиции организации восточном фланге. Об этом со ссылкой на секретный доклад альянса, предназначенный для внутреннего пользования, сообщает Der Spiegel.

В качестве причины называются логистические возможности НАТО, которые не позволят своевременно отреагировать на потенциальную угрозу и совершить оперативную переброску войск. Отмечается, что логистическая система альянса атрофировалась с момента окончания холодной войны.

Так, например, силам НАТО не хватает прицепов и железнодорожных составов, способных транспортировать танки. Также в докладе содержится информация о недостаточном количестве мостов, по которым провозить сверхтяжелое вооружение.

Представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась комментировать подобную информацию, но отметила, что ведутся переговоры о модернизации управленческих структур альянса.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что укрепление альянсом своей обороны является «ответом на действия России». При этом он отметил, что организация «стремится к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией». Столтенберг заявил, что члены НАТО подтвердили свой подход во взаимоотношениях с Москвой — «сильную оборону вместе со значимым диалогом».

Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины.

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