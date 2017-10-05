Россию обвинили в массовой атаке на телефоны солдат НАТО

Чиновники НАТО считают, что Россия якобы взламывает телефоны военнослужащих альянса. Об этом сообщает информационное агентство Unian со ссылкой на материал, опубликованный The Wall Street Journal.

Атаки расцениваются экспертами как новый способ оценить боевую мощь армии, установить наблюдение за военными операциями и запугать солдат альянса вторжением в личное пространство. При этом конкретных доказательств существования атаки или причастности к ней Москвы не приводится.

Как стало известно The Wall Street Journal, жертвами хакеров становятся солдаты НАТО, служащие у границ Польши и стран Балтии. Взломщиков интересует хранящаяся в телефонах информация, доступ к учетным записям Facebook, а в отдельных случаях злоумышленники стирают списки контактов. Российское правительство отрицает причастность к любой хакерской деятельности.

Эксперты по безопасности, в свою очередь, отмечают сложность кампании и высокий уровень технической базы. Простые киберпреступники обычно вооружены лишь программным кодом и не имеют доступа к ресурсам вроде парка дронов-наблюдателей и портативных антенн для перехвата мобильного сигнала.

Издание также отмечает, что военные используют радикальные способы защиты от хакеров. Эстонским новобранцам, например, руководство запретило пользоваться смартфонами во время операций. Также известно о группе пострадавших от атаки военнослужащих, которые ради безопасности избавились от SIM-карт в телефонах.