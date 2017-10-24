Эксперт рассказал об улучшении движения в Москве из-за благоустройства дорог

Благоустройство дорог улучшило движение в Москве, заявил заместитель руководителя проекта «Пробок.net» Александр Чекмарев. Об этом говорится в присланном в редакцию «Ленты.ру» сообщении.

«Количество автомобилей в Москве продолжает расти, число поездок увеличивается, однако город не встает в непроходимые пробки. В вечерний час пик заторы оцениваются в 6-7 баллов», — сказал он.

В качестве примера благотворного влияния благоустройства на движение эксперт привел реконструкцию площади Белорусского вокзала. «Организована новая схема с трамваем и наземными переходами, а также стабильным автомобильным движением. Это пример соблюдения желаний разных участников дорожного движения, чьи интересы должны всегда учитываться в современном городе. Кроме того, на улучшение движения также повлияла и перенастройка светофоров: она сделала его понятнее и логичнее», — отметил Чекмарев.

В субботу, 21 октября, танспортные эксперты и руководители столичного Департамента транспорта вместе проехались на автобусе по центру Москвы. Специалисты проверяли как работает обновленная в начале месяца сеть наземного транспорта «Магистраль».

По словам заммэра, главы дептранса Максима Ликсутова, в целом при реализации в этом году программы «Моя улица» и внедрения «Магистрали», обновленной после окончания основных работ, удалось найти баланс интересов жителей, пешеходов и участников дорожного движения.

С 2015 года в Москве реализуется программа благоустройства «Моя улица». Предполагалось, что она продлится до 2018 года. Под нее попадают более четырех тысяч улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создание в городе благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.