В столичном ЦОДД рассказали о пользе сокращения числа полос на Садовом кольце

Сокращение числа полос на Садовом кольце в Москве приведет к снижению числа аварий и пробок. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 14 июля, сообщил руководитель городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, передает «Интерфакс».

По его словам, дорога «станет более линейной», что исключит конфликты и ненужные перестроения.

«У нас есть не только прогнозы по движению на Садовом кольце, но и четкое моделирование. Осталось подождать совсем немного, департамент дорожного строительства имеет очень жесткие обязательства перед городом», — отметил Юрьев.

Сужение проезда по Садовому кольцу является одним из пунктов программы «Моя улица»: для движения транспорта в обоих направлениях останется 10 полос. Кроме того, появятся дублеры с пониженным скоростным режимом.

Программа благоустройства Садового кольца, стартовавшая весной этого года, также предусматривает перекладку коммуникаций, расширение и обустройство пешеходных зон, включая их озеленение. До конца 2017 года планируется завершить работы на 12,6 из 15,6 километрах кольца. Как сообщало сетевое издание m24.ru, после реконструкции съезды с магистрали станут удобнее, появятся новые парковочные места.

7 июля заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что благоустройство Москвы по программе «Моя улица» не закончится никогда.