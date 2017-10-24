Подсчитаны доходы от жеребцов Елизаветы II

Скаковые лошади королевы Великобритании Елизаветы II заработали для нее более 6,7 миллиона фунтов стерлингов (8,8 миллиона долларов) за последние 30 лет. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает Daily Mail.

Прошлый год оказался рекордным — призы, завоеванные скакунами, принесли королеве 557 тысяч фунтов (735 тысяч долларов), отмечает издание.

С 1988 года скакуны монарха участвовали в 2,8 тысячи забегах и победили в 451 из них. В среднем королева зарабатывала 223 тысячи фунтов (295 тысяч долларов) призовых денег в год.

В нынешнем году Елизавета II выиграла 20 скачек и заработала 413 тысяч фунтов (545 тысяч долларов). Лучшим скакуном королевы является жеребец Электор (Elector), победивший во всех забегах, в которых принимал участие.

Королева никогда не делает ставки, ограничиваясь призовыми деньгами, отмечают организаторы скачек.

В августе The Sunday Times писала о том, что близкие к Елизавете II источники сообщили, что монарх не планирует отрекаться от престола и передавать власть наследному принцу Чарльзу.