Уральский депутат собрался защитить Путина от «кухарки Cобчак»

Депутат Екатеринбургской городской Думы Евгений Боровик намерен баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, чтобы отобрать голоса у телеведущей Ксении Собчак. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 24 октября.

«После того, как я узнал о выдвижении кандидатом в президенты России Ксении Собчак, мне стало страшно за будущее страны. (...) Я понял, что ни у меня, ни у Владимира Владимировича [Путина] нет защиты от выбывания из страны. Поэтому я решил поддержать патриархальный уклад государства и выдвинуться на пост президента России», — объяснил депутат.

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Боровик полагает, что своим выдвижением он гарантирует участие Путина во втором туре, оттянув голоса у Собчак. «Казалось бы, прошло уже почти сто лет со времен великой Октябрьской Социалистической Революции, а у нас в стране ничего не изменилось, и любая гламурная кухарка считает, что может управлять государством», — посетовал парламентарий.

В конце августа прошлого года сообщалось, что Боровик, бывший тогда кандидатом в депутаты Госдумы, сделал основным акцентом своей предвыборной кампании заявление о погашенной судимости за торговлю наркотиками. Его плакат со словами «Не верьте слухам! Моя судимость (статья 228 УК РФ — "Сбыт наркотиков") погашена!» привлек внимание интернет-пользователей. Сам он позже заявил, что не имеет судимости.

Собчак объявила о планах побороться за высший государственный пост 18 октября. Она полагает, что ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.