Найден способ защититься от «Плохого кролика»

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили способ защититься от вируса BadRabbit («Плохой кролик»). Как пишет в своем Telegram-канале компания Group-IB, для этого необходимо создать файл C:\windows\infpub.dat и поставить ему права «только для чтения».

Эксперты обещают, что в этом случае даже при попадании вредоносного кода на компьютер файлы не будут зашифрованы.

Group-IB утверждает, что в BadRabbit используется сходный код с вирусом NotPetya, который в июле этого года поразил ряд энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний.

23 октября пользователей из России и Украины атаковал вирус-шифровальщик Bad Rabbit, который блокирует компьютер и требует 0,05 биткойна (примерно 16 тысяч рублей) за восстановление доступа к нему. Также сообщалось о случаях заражения в Германии и Турции.

Вирус-вымогатель атаковал серверы «Интерфакса», «Фонтанки» и предположительно других российских СМИ. Зловред также вторгся в работу министерства инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службы Украины, компьютерной системы киевского метро, а также информационной системы аэропорта Одессы.