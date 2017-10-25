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Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

На первом пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК и председателем его Военного совета. Об этом сообщает «Синьхуа».

Как уточняет ТАСС, важнейшим итогом стало обновление кадровой конфигурации в высших партийных органах — Политбюро и его Постоянном комитете.

В последнем произошла замена пяти из семи членов. Наряду с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном в их число вошли глава партийной организации Шанхая Хань Чжэн, глава Канцелярии ЦК (аналог администрации главы государства) Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и ведущий теоретик и идеолог партии, глава центра политических исследований ЦК Ван Хунин.

Пленум также избрал Чжао Лэцзи на должность главы партийной спецслужбы — Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). На этом посту он сменил Ван Цишаня, который оставил эту должность по итогам XIX съезда партии, не попав в новый состав ЦК и ЦКПД.

69-летний Ван Цишань был одним из ближайших сподвижников Си Цзиньпина, проводником его масштабной антикоррупционной кампании. Однако он превысил негласный возрастной ценз для пребывания на высших должностях, который позволяет партийным и государственным деятелям получать новые посты или переназначаться на них до 67 лет включительно. В зарубежных СМИ появилась информация о его болезни, а также о возможной причастности его близких к коррупции.

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