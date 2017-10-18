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Китай заявил об усилении национальной безопасности

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления национальной безопасности страны. Об этом китайский лидер сказал во время своего выступления на 19-м съезде Компартии в Пекине, сообщает South China Morning Post.

По его словам, Китай совершил «исторический прорыв» в национальной обороне и военной реформе: военно-морские силы успешно защищают национальные интересы страны, а армия быстро перешла на новые современные виды вооружений.

«К 2050 году Народно-освободительная армия [Китая] должна стать силой мирового класса», — заявил Си.

1 августа состоялась торжественная церемония поднятия флага КНР на базе в Джибути (Восточная Африка). После ее окончания корабли китайских ВМС подошли к причалам. В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих и моряков, включая замкомандующего ВМС Китая Тянь Чжуна.

Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Как отмечало агентство «Синьхуа», база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения.

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