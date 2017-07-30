В Китае состоялся военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Смотр прошел на крупнейшей в стране тренировочной базе Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает Xinhua.

Парад принимал председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин, облаченный в камуфлированную полевую форму. Он выступил с речью перед строем, заявив, что «НОАК обладает уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

Парадным строем прошлись сухопутная боевая группа, группа информационных боев, группа специальных военных действий, группа воздушной и противоракетной обороны, морская боевая группа, воздушная боевая группа, группа комплексного обеспечения, группа борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности, а также группа стратегического удара, впервые продемонстрировавшая новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-31AG. Над строем пролетела группа вертолетов, оформив на небе иероглиф «1 августа» (День создания НОАК) и цифру «90».

20 апреля стало известно, что Пекин в ходе реформы НОАК может сократить численность сухопутных войск более чем на четверть, что составляет около 200 тысяч военнослужащих. Пять из 18 общевойсковых армейских групп будут расформированы, отмечает издание. Военнослужащих этих соединений уволят в запас или переведут в другие виды войск. В частности, речь идет о ВВС, ВМС и о ракетных войсках, образованных в результате недавней реформы.

18 января СМИ сообщили о наличии у Китая 180 бомбардировщиков-ракетоносцев, которые могут быть использованы для атак авиабаз противника крылатыми ракетами большой дальности.