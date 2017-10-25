Nike выпустит к зиме шерстяные кроссовки

Американская спортивная марка Nike подготовила утепленные зимние версии моделей Air Max 97, Air Max 95, Air Max 90 и Internationalist Utility. Об этом сообщает HypeBeast.

Для верха кроссовок использована специально обработанная плотная шерстяная ткань. Все модели выполнены в зеленовато-бурых «природных» оттенках. Цена на обувь пока не сообщается.

Фото: Nike 1 /3

Модель Air Max 97 была разработана дизайнером Кристианом Трессером и выпускалась с осени 1997-го до весны 1998 года. Вдохновением для характерного силуэта послужили японские скоростные «поезда-пули». К 20-летнему юбилею модели она была вновь запущена в производство.

Модель Air Max 95 была разработана дизайнером Серджио Лозано. Выпускается с 1995 года. Ее создавал дизайнер Тинкер Хэтфилд в 1990 году, и она считается одной из самых узнаваемых моделей Nike. Кроссовки Internationalist предназначались для бегунов-марафонцев и впервые были представлены на Нью-Йоркском марафоне 1982 года.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.