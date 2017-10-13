Nike выпустит бюджетную версию Air Vapormax без шнурков

Американская спортивная марка Nike выпустит версию своей новой модели Air Vapormax без шнурков. Об этом сообщает HighSnobiety.

Ожидается, что кроссовки появятся в продаже в декабре 2017 года. Обувь будет в черном и белом цветах.

Вариант модели без шнуровки входил в совместную коллекцию марки с японским люксовым брендом Comme des Garçons, выпущенную ограниченным тиражом в феврале 2017 года по цене около 30 тысяч рублей за пару. Отмечается, что бюджетная версия практически не отличается от версии из коллаборации с Comme des Garçons (отсутствует только логотип японской марки). Цена на массовую версию Air Vapormax без шнурков пока не сообщается; обычная пара стоит в России около 14,5 тысяч рублей.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Модель Air Vapormax появилась в ассортименте фирмы в 2017 году, у нее амортизирующая подошва Air Max и тканый синтетический верх Flyknit.