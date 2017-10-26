Побегу разворовавшей Российскую федерацию баскетбола Аникеевой дали объяснение

Электронный браслет с объявленной в розыск бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой был снят в связи с тем, что ей разрешались отлучки из квартиры, где она отбывала домашний арест. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве пояснили, что следственные органы разрешили Аникеевой, находившейся под арестом, ездить к следователю, гулять по шесть часов в день, посещать больницы и торговые центры, общаться с мужем, выезжать в загородный дом, а также на похороны за пределами Москвы. По этим причинам с 13 января «применение технических средств контроля не осуществлялось».

В то же время контроль за нахождением бывшего президента РФБ в месте исполнения меры пресечения продолжал осуществляться. Во время проверки 19 октября обвиняемая была дома, а несколько дней спустя, когда сотрудники инспекции должны были доставить ее в суд, дверь никто не открыл. В итоге Аникеева не явилась на судебное заседание и была объявлена в розыск.

23 октября Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима.

Согласно приговору, Аникеева вместе с подельниками в период с февраля 2014-го по август 2015-го с помощью подконтрольных ей предпринимателей осуществила хищение денежных средств РФБ в размере 44 миллионов рублей. Хищение происходило с помощью заключения фиктивных договоров с предпринимателями о выполнении различных работ, которые в итоге не осуществлялись.