Опубликовано видео с места покушения на Мосийчука

Украинский журналист Василий Апасов опубликовал на своей странице в Facebook видео с места покушения на депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

На записи виден автомобиль Lexus с открытой дверью, на заднем сиденье — следы крови. Стекло на задней двери джипа выбито. Голос за кадром объясняет, что парламентария от взрыва закрыл охранник. То же самое в кадре повторяет некий мужчина. Место съемки — подъезд к зданию телеканала «Эспрессо».

Еще одну видеозапись с места событий распространил телеканал RT.

Покушение на депутата от Радикальной партии произошло вечером 25 октября у редакции телеканала «Эспрессо». Взрывное устройство находилось в мотоцикле. По предварительным данным, от ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».