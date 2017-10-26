Погибшую в Доминикане «голую россиянку» похоронили

В Златоусте (Челябинская область) похоронили россиянку Наталью Бородину, погибшую в середине октября в Доминиканской Республике. Об этом сообщает U24.

Траурные мероприятия прошли в храме Серафима Саровского. «Пришедшие на похороны люди сказали много теплых слов о погибшей», — отмечает портал.

Тело Бородиной было доставлено в Россию самолетом авиакомпании Air France. Транспортировка обошлась в 20 тысяч долларов. Расходы были покрыты за счет страховки, которую россиянка оформила перед поездкой в Доминиканскую Республику.

У Бородиной остались несовершеннолетний сын, которого воспитывает ее родная сестра, и 80-летняя мать.

Россиянка погибла в результате ДТП на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Во время движения обнаженная женщина высунулась в окно и ударилась о дорожный знак.