Россия
 

Дети прожили несколько дней в квартире с мертвой матерью в Татарстане

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Социальные работники обнаружили в одной из квартир в Бугульме мертвую женщину и двух ее малолетних детей. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Татарстана. Проводится проверка.

«Старший ребенок женщины 2013 года рождения гостил у соседей, его к ним привел в понедельник сожитель женщины и отец детей. Забеспокоившись, что ребенка долго не забирают, соседи вызвали представителей органов опеки, которые и открыли квартиру, где обнаружили тело женщины и двоих младших детей», — расказал собеседник агентства.

Уточняется, что квартиру вскрыли в среду.

Младшему ребенку две недели, среднему — два года. Как сообщили соседи, мать детей в последний раз они видели в пятницу.

По информации издания «Вечерняя Казань», женщине было 26 лет. Детей передали представителям органов опеки.

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