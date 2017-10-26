В Германии мужчина перерезал горло двухлетней дочери

Полиция Германии объявила в розыск мужчину, который зарезал собственную двухлетнюю дочь. Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел в понедельник, 23 октября, в семье выходцев из Пакистана. Жительница Гамбурга позвонила в полицию и пожаловалась, что ее муж угрожает ей. Стражи порядка прибыли по вызову и сопроводили женщину до дома. Там они обнаружили тело дочери женщины с перерезанным горлом.

На место немедленно вызвали медиков, которые констатировали смерть ребенка. Они оказали помощь шокированной матери. У пары остался шестилетний сын.

Соседка по имени Фатма Кеклик пояснила, что муж держал жену в строгости: ей было запрещено не только разговаривать с другими людьми, но даже здороваться с ними. Сотрудники ювенальных служб нередко посещали их дом, а полиция приезжала из-за постоянных споров между родителями.