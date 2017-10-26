Задержан второй стрелявший в полицейских в Ессентуках злоумышленник

Cбежавший подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках задержан. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По горячим следам задержан злоумышленник, открывший огонь по полицейским в городе Ессентуки. В настоящее время подозреваемый доставлен в городской отдел полиции», — отметила она.

Вечером в среду, 25 октября, около 19:15 наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования остановил двух граждан для проверки документов. Те открыли по полицейским огонь. Один из нападавших ликвидирован, второй скрылся.

В результате инцидента ранены двое полицейских. Также ранение получил также проезжавший мимо на автомобиле мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и статьей 222 УК («Незаконный оборот оружия»).