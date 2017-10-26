В Ессентуках возбудили дело по факту нападения на полицейских

По факту нападения на сотрудников полиции в Ессентуках возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и статьей 222 УК («Незаконный оборот оружия»).

На место происшествия прибыл руководитель регионального СУ СКР Игорь Иванов, который контролирует проведение первоначальных следственных и иных процессуальных действий. Он дал указание подключить к делу опытных следователей-криминалистов аппарата управления.

В среду, 25 октября, около 19:15 наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования остановил двух граждан для проверки документов. Те открыли по полицейским огонь. Один из нападавших был ликвидирован, второму удалось скрыться. Двое полицейских получили ранения. Также, по последним данным, ранение получил также проезжавший мимо на автомобиле мужчина.