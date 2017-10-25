Двое преступников обстреляли полицейских в Ессентуках

В городе Ессентуки Ставропольского края двое полицейских получили огнестрельные ранения в ходе проверки документов. Об этом в среду, 25 октября, РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам собеседника агентства, наряд патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь.

Сотрудники из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.

Полицейские госпитализированы. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.

19 октября в Ингушетии трое сотрудников полиции пострадали в результате нападения молодого мужчины на пост ДПС. Водитель легкового автомобиля не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться. Он совершил наезд на находившегося на посту полицейского, а затем, выскочив из машины, ранил ножом двух его коллег. Злоумышленник был застрелен на месте.

22 сентября двое мужчин обстреляли силовиков в Моздокском районе Северной Осетии. Трое человек получили ранения и были госпитализированы.