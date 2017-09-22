Трое полицейских получили ранения при обстреле КПП в Северной Осетии

Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали при обстреле поста охраны и наблюдения в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом говорится на сайте республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 сентября. Двое неизвестных обстреляли полицейских из огнестрельного оружия, после чего скрылись.

В результате ранения разной степени тяжести получили мужчины в возрасте 25, 26 и 38 лет. Как сообщили в СКР, пострадавших госпитализировали в Моздокскую районную больницу, их жизни ничто не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Устанавливаются причастные к нападению.

По информации источника ТАСС в правоохранительных службах республики, «стрелявшие вышли к посту из расположенного неподалеку здания КПП у поселка Калининский и открыли огонь около 00:50 мск из гладкоствольного оружия типа карабина "Сайга"». Агентство отмечает, что в регионе объявлен план «Перехват».